Kışın taze lezzeti: Aralık ayı balıkları

Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:16

Güncelleme: 01.12.2024 - 10:16

Aralık ayında deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle yağ oranı artan balıklar, hem daha lezzetli hem de daha besleyici hale gelir. İşte Aralık ayında tüketilebilecek mevsim balıkları ve bu balıkları seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar:

Aralık Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli?

Hamsi

Karadeniz’in vazgeçilmezi olan hamsi, Aralık ayında en yağlı ve en lezzetli dönemine girer. Tava, ızgara veya buğulama olarak tüketebileceğiniz gibi, hamsi pilavı gibi geleneksel tariflerle sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz.

Lüfer

İstanbul Boğazı’nın gururu olan lüfer, Aralık ayında zirveye ulaşır. Etinin sıkı ve lezzetli olması sayesinde ızgarada pişirilerek tam bir ziyafete dönüşür.

Çinekop

Lüferin küçük boyu olan çinekop, özellikle bu dönemde tazeliği ve yumuşak etiyle tercih edilir. Izgara ya da tava olarak hazırlanabilir.

Mezgit

Hafif bir lezzet arayanlar için ideal olan mezgit, çocukların da severek tükettiği bir balıktır. Kızartması ve fırında tarifleriyle sofraları şenlendirir.

Palamut

Yağ oranı azalmaya başlamış olsa da Aralık ayında hâlâ lezzetlidir. Izgara, buğulama ya da fırında farklı tariflerle değerlendirilebilir.

Barbun ve Tekir

Özellikle küçük balıkları sevenler için barbun ve tekir, Aralık ayında lezzetli seçenekler arasında yer alır. Zeytinyağı ve limon eşliğinde enfes bir deneyim sunar.

İstavrit

Ekonomik ve lezzetli bir balık olan istavrit, bu ayda bolca avlanır ve her türlü pişirme yöntemiyle tüketilebilir.

Levrek ve Çipura

Denizden taze olarak çıkan levrek ve çipura, fırında veya ızgarada pişirilerek sofralarda yerini alır.