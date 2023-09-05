Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı’nda birbirine girdi!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla ünlenen yarışmacıların Nişantaşı’nda kavga etti. Bir kafede buluşan 4 isim birbirine girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:28
Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı’nda birbirine girdi!
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Bir dönemin reyting rekorları kıran yarışma programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü 5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yeniden yayınlanmaya başlandı. 

Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'da tartışma ve kavgalar bitmiyor. 

Programda da birçok kez gerilen Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz, programın ardından da problemler yaşamaya devam etti. İkili TikTok canlı yayınlarında birbirlerine sık sık laf attı ve aralarındaki gerilim yükseldi.

Artık canlı yayınlarda laf atmakla yetinmeyen ikili, yanlarına arkadaşlarını da alarak Nişantaşı'ndaki bir kafede buluşmak için sözleşti.

Kavganın ardından Oğulcan, kanayan elinin fotoğrafını paylaştı.


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