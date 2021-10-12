'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Mehtap Taşkıran, çocuğu için yardım istedi: "Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz?”
Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Taşkıran'ın kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından kızının hastanedeki görüntülerini paylaşan Taşkıran, "Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar. Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz?" diyerek Sağlık Bakanlığı'na seslendi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran
Kısmetse Olur adlı programda ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya
hesabından kızı Yaren Su için dua istedi.
Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini
ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Taşkıran, yaptığı son
paylaşımla kızının 2 günde 2 defa beyin ameliyatı geçirdiğini anlatarak Sağlık
Bakanlığı'ndan yardım istedi.
Kızının fotoğrafının altına, "Özel hastanede değiliz
diye ölecek miyiz? Arkadaşlar çocuğum 2 gunde 2 kez beyin ameliyatı oldu.
"ÇOCUĞUM ÖLECEK..."
Kızının fotoğrafının altına, "Özel hastanede değiliz
diye ölecek miyiz? Arkadaşlar çocuğum 2 günde 2 kez beyin ameliyatı oldu. Cumartesi
ameliyat yapan Dr. nöbetçiymiş, gitmiş... Bugün de hiçbir beyin doktoru gelip
yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktoruna soruyorum gelip bakar mısınız yerinde
incelemeniz lazım diyorum. Gelmeyeceğim diyor. Çocuğum ölecek zaten bir kez
ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar. Çocuğum ölmeden yardım eder
misiniz? Allah rızası için paylaşın etiketleyin çocuğumu kaybedeceğim. Bizim hakkımız
beyin cerrahisinin ilgilenmesi ama ilgilenmiyorlar @saglikbakanligi"
notunu düşerek yardım çağrısında bulundu.
Mehtap Taşkıran, paylaşımlarına Sağlık Bakanlığı'nı da
etiketleyerek sesinin duymasını istedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- İşte CHP’nin O Broşürü
- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
- Tamer Karadağlı'ya Devlet Bahçeli'den destek
- Ceyhan'dan hükümete kritik çağrı
- İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
- Girit'te şiddetli deprem... Türkiye'de de hissedildi
- Albayrak hakkında 'hukuki' süreç açıklaması