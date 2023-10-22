Kitab-ı kıyam nedir? Kitab-ı kıyam ne anlama gelir?
"Kıtab-ı Kıyam" ifadesinin Türkçe karşılığı merak ediliyor. Peki, Kitab-ı kıyam nedir? Kitab-ı kıyam ne anlama gelir?
Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın dizisi "Yaratılan" geçtiğimiz günlerde Netflix kütüphanesine eklendi. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Netflix'e eklendiği hafta en çok izlenen dizilerden biri konumuna geldi. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde geçen dizinin içinde yer alan bazı ifadeler merak ediliyor. Peki bu ifadelerden biri olan "kitab-ı kıyam" nedir? "Kitab-ı kıyam" ne anlama gelir?
KİTAB-I KIYAM NE DEMEK?
Kıyam, kelimesinin kökeni Arapça'dır. Bir fiil olan kıyam sözcüğünün anlamı "başkaldırmak"tır. Karşı koyma, isyan etme, ayaklanma gibi ifadelere karşılık gelebilecek olan kelime Kıyamet Günü anlamına da gelmektedir.
Kitab (kitap) ifadesi ise kıyam gibi Arapça bir sözcüktür. Yazmak fiilinden gelen kitab, Türkçede bilinen anlamı kitap olarak çevrilebilir. Ayrıca amel defteri ve Kur'ân-ı kerîm anlamlarını da karşılar.
Dolayısıyla "kitab-ı kıyam" ifadesini isyan kitabı olarak çevirmek doğru olacaktır.
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