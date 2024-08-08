Kıtaların kökenine dair yeni teori: Magma çalışması yaygın görüşü temellerinden sarsıyor

Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:25

Güncelleme: 08.08.2024 - 14:25

Dünya'nın kıtalarının tarihçesi, ilk düşündüğümüzden farklı olabilir. Milyarlarca yıl önce kıtaların nasıl oluştuğuyla ilgili en popüler teori, belki de doğru değil. Illinois Chicago Üniversitesi'nden bir araştırmacı, antik magma üzerine bilgisayar modelleri kullanarak yapılan çalışmalarla kıta oluşumu hakkında yeni bilgiler keşfetti.

KITALARIN OLUŞUMU TARTIŞMASI

Araştırmacı David Hernández Uribe, ilk kıtaların nasıl oluştuğu konusunda çeşitli teoriler olduğunu belirtiyor. Erken Dünya tamamen erimiş bir haldeyken, gezegenin soğumasıyla yüzeyi katılaşmaya başladı. Bu katı yüzey, sonradan bugün bildiğimiz dünya haritasından çok farklı olan kıtaları oluşturdu.

ZİRKON MİNERALİ VE KITA TEORİLERİ

Bilim insanları, ilk kıtaların Arkeen dönemde, yaklaşık 2,5 ile 4 milyar yıl önce oluştuğunu düşünüyor. Bu dönemi incelemek için araştırmacılar, bu döneme ait nadir mineral yatakları olan zirkonları inceliyor. Bu mineraller, eriyen magmanın soğumasıyla oluşuyor.

SUBDUCTION TEORİSİ

Mevcut bilimsel çalışmalar, bu zirkonların sadece su altında iki tektonik plakanın çarpışması ve yeryüzüne kara parçalarının itilmesi süreci olan subduction ile oluşabileceğini öne sürüyor. Ancak Hernández Uribe'nin çalışması, zirkonların yüksek basınç ve sıcaklıklarda, Dünya'nın kalın ilkel kabuğunun erimesiyle de oluşabileceğini gösteriyor. Bu, ilk kıtaların nasıl oluştuğuna dair lider teorinin gerçek açıklama olmayabileceğini gösteriyor.