Kıtaların kökenine dair yeni teori: Magma çalışması yaygın görüşü temellerinden sarsıyor
Yıllardır kabul görmüş kıtaların oluşumu teorisi, yeni bir magma çalışmasıyla sorgulanıyor. Chicago Üniversitesi'nden bir araştırmacının bilgisayar modelleriyle yaptığı çalışma, kıtaların oluşum sürecine dair farklı bir perspektif sunuyor. Bu yeni bulgular, Dünya'nın erken dönemlerine dair anlayışımızı derinden etkileyebilir.
Dünya'nın kıtalarının tarihçesi, ilk düşündüğümüzden farklı olabilir. Milyarlarca yıl önce kıtaların nasıl oluştuğuyla ilgili en popüler teori, belki de doğru değil. Illinois Chicago Üniversitesi'nden bir araştırmacı, antik magma üzerine bilgisayar modelleri kullanarak yapılan çalışmalarla kıta oluşumu hakkında yeni bilgiler keşfetti.
KITALARIN OLUŞUMU TARTIŞMASI
Araştırmacı David Hernández Uribe, ilk kıtaların nasıl oluştuğu konusunda çeşitli teoriler olduğunu belirtiyor. Erken Dünya tamamen erimiş bir haldeyken, gezegenin soğumasıyla yüzeyi katılaşmaya başladı. Bu katı yüzey, sonradan bugün bildiğimiz dünya haritasından çok farklı olan kıtaları oluşturdu.
ZİRKON MİNERALİ VE KITA TEORİLERİ
Bilim insanları, ilk kıtaların Arkeen dönemde, yaklaşık 2,5 ile 4 milyar yıl önce oluştuğunu düşünüyor. Bu dönemi incelemek için araştırmacılar, bu döneme ait nadir mineral yatakları olan zirkonları inceliyor. Bu mineraller, eriyen magmanın soğumasıyla oluşuyor.
SUBDUCTION TEORİSİ
Mevcut bilimsel çalışmalar, bu zirkonların sadece su altında iki tektonik plakanın çarpışması ve yeryüzüne kara parçalarının itilmesi süreci olan subduction ile oluşabileceğini öne sürüyor. Ancak Hernández Uribe'nin çalışması, zirkonların yüksek basınç ve sıcaklıklarda, Dünya'nın kalın ilkel kabuğunun erimesiyle de oluşabileceğini gösteriyor. Bu, ilk kıtaların nasıl oluştuğuna dair lider teorinin gerçek açıklama olmayabileceğini gösteriyor.
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