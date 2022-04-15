Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin oğulları doğdu

15 Nisan 2022 Cuma, 11:50

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinden müjdeli haber geldi. Tatlıtuğ ve Dizer, oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı. Çift bu sabah saatlerinde anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çiftin ay sonu dünyaya gelmesi beklenen oğulları Kurt Efe Tatlıtuğ bu sabah 8.45'te dünyaya geldi. Dizer, bebeğini Maslak'taki özel bir hastanede dünyaya getirdi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Kurt Efe'nin babasına çok benzediği öğrenildi.

Geçen haftalarda oğullarına 'Kurt Efe' adını koyacaklarını duyuran Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle Instagram'dan paylaşmıştı.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Öte yandan daha önce bebek ile ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" ifadelerini kullanmıştı.