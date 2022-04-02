Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin adı belli oldu

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin erkek çocuğu olacak. Son olarak, 2014 yılında oynadığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlenen Kıvanç Tatlıtuğ’un, oğluna 'Kurt' adını vereceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 15:01
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin adı belli oldu
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Paris'te, 2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Son olarak, 8 aylık hamile olan Dizer'in çocuğuna vereceği ismin belli olduğu öne sürüldü.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, bu ayın son haftasında Maslak'ta özel bir hastanede çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile tasarımcı, oğullarına 'Kurt' adını verecek.

DİZİDEN ESİNLENDİ

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.

Bir süredir TV ekranlarından uzak olan ve dijital platformda boy gösteren Tatlıtuğ, hamilelik döneminde eşinin rahat etmesi için uzun süredir Bodrum'daydı. Oyuncu, doğum yaklaşınca İstanbul'a dönmüştü.



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