Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi ilk kez böyle paylaştı
Geçen nisan ayında oğlu Kurt Efe'yi kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık pozları geldi. Ünlü oyuncunun fotoğraflarını eşi Başak Dizer, sosyal medyadan paylaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçen nisan ayında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
İlk kez baba olma heyecanını yaşayan 38 yaşındaki oyuncudan oğluyla ilk fotoğraflar geldi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Başak Dizer, eşinin oğluyla 30. gün ve 3. ayında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımladı. Tatlıtuğ'un oğluyla verdiği pozları hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Söz konusu fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"BABALIĞA ALIŞTIM"
Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle dile getirmişti.
Eşi Başak Dizer'in de keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Onun için de benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı ve keyifli oldu" demişti.
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