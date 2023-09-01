Kıvanç Tatlıtuğ İtalya'dan ödülle döndü!
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ İtalya'da düzenlenen ödül töreninde En İyi Erkek Başrol Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ İtalya'da düzenlenen Venedik Film Festivali bünyesindeki Premio Kinéo ödül töreninde En İyi Erkek Başrol Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Tatlıtuğ ödülü, Kurt Seyit ve Şura dizisindeki Kurt Seyit rolüyle kazandı. İtalya'da yayınlanan dizi büyük bir fan kitlesine sahip.
Yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah da yine aynı dizideki rolüyle Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Kadın Başrol Oyuncu ödülüne layık görüldü.
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