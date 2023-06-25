Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe ilk kez görüntülendi
Dizisi sezon finali yapan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Babasının omuzunda, kameralar tarafından ilk kez görüntülenen Kurt Efe, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.
Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi. Ünlü çift bu güne kadar bebeklerinin yüzünü hiç göstermemişti.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yalıkavak'ta görüntülenen çift ilk kez oğullarının yüzünü gizlemedi. Kurt Efe altın sarısı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerl'in oğulları Efe’nin babasına benzerliği ise dikkat çekti.
İkilinin oğlunu görenler "Aynı babası", "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç", "Güzel iki insandan minnoş bir bebe" yorumları yaptı.
YUNAN ADALARI İÇİN HAZIR
Magazin D'de yer alan habere göre; Tatlıtuğ ailesinin yarın tekne tatiline başlayacağı ve Yunan adalarını dolaşacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Akşener'e '15 vekil' yanıtı
- Wagner güçleri ilerleyişini durdurdu!
- Tanrıverdi'den Kılıçdaroğlu'na 'Wagner' yanıtı
- Entübe edilmişti... Özkan Uğur'un ailesinden açıklama!
- Kamu bankaları için skandal iddia
- İYİ Parti kararını verdi!
- En vurucu ifadesi: 'Akşener o cümleyi defalarca söyledi'
- İmamoğlu’ndan Akşener’e mesaj!
- Akşener'in kurultay konuşmasında dikkat çeken ayrıntı!
- Deniz Seki'den üzücü haber