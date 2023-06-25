Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe ilk kez görüntülendi

Dizisi sezon finali yapan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Babasının omuzunda, kameralar tarafından ilk kez görüntülenen Kurt Efe, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:45
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe ilk kez görüntülendi
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Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi. Ünlü çift bu güne kadar bebeklerinin yüzünü hiç göstermemişti.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yalıkavak'ta görüntülenen çift ilk kez oğullarının yüzünü gizlemedi. Kurt Efe altın sarısı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerl'in oğulları Efe’nin babasına benzerliği ise dikkat çekti.

İkilinin oğlunu görenler "Aynı babası", "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç", "Güzel iki insandan minnoş bir bebe" yorumları yaptı.

YUNAN ADALARI İÇİN HAZIR

Magazin D'de yer alan habere göre; Tatlıtuğ ailesinin yarın tekne tatiline başlayacağı ve Yunan adalarını dolaşacağı öğrenildi.


Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Kurt Efe

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