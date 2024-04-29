Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle dans ettiği anları paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Ünlü oyuncu, oğluyla kumsalda dans ettiği anları yayımladı.
Son olarak SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'de rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Portekiz'de tatil yapıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayımladı.
Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını; "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü. Evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun" sözleriyle dile getirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
- AKP'de toplu istifa!
- Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı
- Premier Lig'den Arda'ya çılgın teklif!
- Kurum kazanacak diyen astrolog neden yanıldığını anlattı
- Cem Yılmaz'dan 'gönder'meli' paylaşım
- Kayıp ekonomist Berzeg olayında yeni gelişme!
- O il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Hamza Dağ'ın 'içkili mekan turları' bitmedi
- En kaba kadın burçları hangileridir?