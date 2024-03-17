Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin eğlendiği mekana yüksek ses şikayeti

Geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda eğlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gelen Başak Dizer, mekana giriş yaptıktan kısa süre sonra mekanın karşısında bir komşunun yüksek sesten şikayetçi olmasıyla eğlence yarım kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:46
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin eğlendiği mekana yüksek ses şikayeti
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Başak Dizer, önceki gece Etiler'deki bir mekana eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına eğlenmeye geldi. Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi mekana giriş yaptı.

Başak Dizer'in mekana girmesinin ardından mekanın karşı apartmanında oturan bir komşu, mekanın yüksek sesinden şikayetçi oldu.

Daha sonra sokağa indi ve mekana giderek mekan işletmecisi ile tartıştı. Bunun üzerine mekandan karşılık alamayan komşu, "Bunlar yıllardır böyle. Ben artık bıktım. Sürekli şikayet ediyorum ama nafile" dedi.

Ünlü çift durumu fırsata çevirip mekanın arka kapısından çıkış yaptı.


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