Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin eğlendiği mekana yüksek ses şikayeti

Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:46

Güncelleme: 17.03.2024 - 13:46

Başak Dizer, önceki gece Etiler'deki bir mekana eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına eğlenmeye geldi. Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi mekana giriş yaptı.

Başak Dizer'in mekana girmesinin ardından mekanın karşı apartmanında oturan bir komşu, mekanın yüksek sesinden şikayetçi oldu.

Daha sonra sokağa indi ve mekana giderek mekan işletmecisi ile tartıştı. Bunun üzerine mekandan karşılık alamayan komşu, "Bunlar yıllardır böyle. Ben artık bıktım. Sürekli şikayet ediyorum ama nafile" dedi.

Ünlü çift durumu fırsata çevirip mekanın arka kapısından çıkış yaptı.