'Kaçıyorlar' denmişti... Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Londra'ya taşınıyorlar' iddiasına yanıt
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'ya taşınacaklarına dair açıklamalarda bulundu. 'Kaçıyorlar bu ülkeden' yorumlarına tepki gösteren Tatlıtuğ, "İtibar etmeyin" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia ediliyordu.
Bu iddia sonrası Tatlıtuğ çiftiyle ilgili, "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar" yorumlarına neden oldu.
Son olarak Aile dizisiyle ekrana gelen Kıvanç Tatlıtuğ bu iddialara yanıt verdi.
"İTİBAR ETMEYİN"
Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımında şunları yazdı:
"'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık, bu haberlere itibar etmeyin."
“Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar” haberi doğru değildir.— Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) January 31, 2024
Hayır taşınmıyoruz.
Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum.
Ayrıca oğlum daha 21 aylık
Bu haberlere itibar etmeyin.
Sevgiler
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