Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Hakan Günday Netflix filminde bir araya geliyor
Onur Saylak ve Hakan Günday, Netflix'te yayınlanacak olan yeni filmleri için çalışmalara başladı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstleneceği filmin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ rol alacak.
Yönetmen Onur Saylak ve yazar Hakan Günday Netflix filmi için bir kez daha buluştu. “Daha” ve “Şahsiyet”in ardından son olarak Uysallar’ı çeken ikili şimdi de birlikte bir film hazırlıyor. Filmin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hakan Günday’ın yazdığı ve Netflix'te yayınlanacak olan filmin başrol oyuncusu ise Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak.
Tatlıtuğ yakın zamanda da Nar Film imzalı “Aşıklar Bayramı” filminde Settar Tanrıöğen’le başrolü paylaşmıştı.
PROFESYONEL AŞÇILIK EĞİTİMİ ALDI
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde. Geçen haftalarda baba olacağını öğrenen ve şi Başak Dizer ile ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayan Tatlıtuğ, bu süreçte aşçılık eğitimi aldı.
Profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlamak üzere olan ünlü oyuncu, son zamanlarda yaptığı yemekleri Instagram hesabından paylaşıyor.
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