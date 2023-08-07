Ünlülerden Erkin Koray için taziye mesajı...

Yayınlanma: 07.08.2023 - 22:47

Güncelleme: 07.08.2023 - 22:53

Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaşan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Koray'ın vefatının ardından birçok sanatçı ve ünlü isim de taziye mesajları yayınladı.

İşte o mesajlar...

Yazdım, sildim.

Yazdım, sildim.

Ne dersem kelimeler kifayetsiz olacak.

Baba !!

Çok özleyeceğim seni.

Çok

:( pic.twitter.com/A3ah1KKawD — Haluk Levent (@haluklevent) August 7, 2023

Erkin Koray'ı kaybetmişiz.



Önce yazdım, sonra sildim. İnanamadım. Yoğun bakımdan kalkar diye umut ettim. Ama ne yazık ki haber doğruymuş.



Ailesine, tüm sevenlerine, hepimize ve en çok da kızı Damla'ya sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.#ErkinKoray pic.twitter.com/tywW1jdC5j — Yekta Kopan (@yektakopan) August 7, 2023

uzun zamandır Beyoğlu' ndayım. çalışma masama pencereden üç dört mekanın müzik sesi gelir. Bazen duymam, bazen kulaklık takarım.

Az önce o üç dört mekan aynı anda son ses Erkin Koray' dan Fesuphanallah çaldı. Gökyüzüne hüzünle gülümserken buldum kendimi. hoşçakal Erkin Baba ?? — dilan bozyel (@dilanbozyel) August 7, 2023