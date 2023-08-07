Ünlülerden Erkin Koray için taziye mesajı...

Kanada'nın Toronto şehrinde 82 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Erkin Koray'ın ardından sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 22:47
Ünlülerden Erkin Koray için taziye mesajı...
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Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaşan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Koray'ın vefatının ardından birçok sanatçı ve ünlü isim de taziye mesajları yayınladı.

İşte o mesajlar...


Erkin Koray

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