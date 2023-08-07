Ünlülerden Erkin Koray için taziye mesajı...
Kanada'nın Toronto şehrinde 82 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Erkin Koray'ın ardından sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaştı.
Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaşan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Koray'ın vefatının ardından birçok sanatçı ve ünlü isim de taziye mesajları yayınladı.
İşte o mesajlar...
Yazdım, sildim.— Haluk Levent (@haluklevent) August 7, 2023
Yazdım, sildim.
Ne dersem kelimeler kifayetsiz olacak.
Baba !!
Çok özleyeceğim seni.
Çok
:( pic.twitter.com/A3ah1KKawD
Erkin Koray'ı kaybetmişiz.— Yekta Kopan (@yektakopan) August 7, 2023
Önce yazdım, sonra sildim. İnanamadım. Yoğun bakımdan kalkar diye umut ettim. Ama ne yazık ki haber doğruymuş.
Ailesine, tüm sevenlerine, hepimize ve en çok da kızı Damla'ya sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.#ErkinKoray pic.twitter.com/tywW1jdC5j
Saygı ve rahmetle… #ErkinKoray ?? pic.twitter.com/s3dDjeYAU3— CEZA (@ceza_ed) August 7, 2023
uzun zamandır Beyoğlu' ndayım. çalışma masama pencereden üç dört mekanın müzik sesi gelir. Bazen duymam, bazen kulaklık takarım.— dilan bozyel (@dilanbozyel) August 7, 2023
Az önce o üç dört mekan aynı anda son ses Erkin Koray' dan Fesuphanallah çaldı. Gökyüzüne hüzünle gülümserken buldum kendimi. hoşçakal Erkin Baba ??
Fesuphanallah demeyen var mıdır içimizde; ya da Gönül Salıncağı’na binmeyen, Kör olası Çöpçüler aşkımı süpürmüşler diyen de biz değil miydik? Öyle bir geçer zaman ki diye de az ağlamadık hani… Hey gidinin Erkin’i hey!Getirin bana o günleri yakalım bugünleri.— Nazan Öncel (@nazan_oncel) August 7, 2023
Türk Rock Müziğinin… pic.twitter.com/YBueFjdpy7
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