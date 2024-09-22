Yayınlanma: 22.09.2024 - 14:53

Güncelleme: 22.09.2024 - 14:53

İzmir Körfezi'nde kirlilik ve kötü kokunun yanı sıra suyun yüzeyini kaplayan kırmızılık sürüyor. Kızıl gelgit olarak adlandırılan olayın ne olduğu sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Kızıl gelgit (red tide) nedir? Kızıl gelgit (red tide) neden olur?

RED TİDE NEDİR?

Kızıl gelgit (red tide) plankton adı verilen tek hücreli canlıların aşırı gelişmesi sonucunda deniz yüzeylerine yakın yerlerde gerçekleşen bir olaydır. Kızıl gelgit, kırmızı gelgit veya kızıl akın, suda yaşayan bazı fitoplanktonların yüksek konsantrasyonlarının neden olduğu bir alg patlaması türü. Bu durumda ateşrengi algler kırmızı veya kahverengi renk alır.

Kızıl akın sırasında Karenia brevis gibi su yosunları suya brevetoksin adlı toksik kimyasallar bırakabilir. Bu zehirli maddeler özellikle algler ile beslenen yumuşakçalar tarafından dokularında konsantre edilir. Bu canlıların tüketimi nörotoksik kabuklu zehirlenmesine (NSP) yol açabilir. Texas Department of State Health Services'e göre kızıl akın sırasında yakalanmış balık, karides ve yengeçlerin etlerinde toksinler depolanmadığı için bu ürünlerin tüketiminde sorun bulunmamaktadır.