Yayınlanma: 11.12.2023 - 20:31

Güncelleme: 11.12.2023 - 20:31

Kızıl Goncalar dizisinde başrolü Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaşıyor. Dizinin tanıtımı yayımlandığı günden beri yayın tarihinin paylaşılması heyecanla bekleniyordu. Sonunda paylaşılan fragman ile yayın tarihi de belli oldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Aralık’ta ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Kızıl Goncalar dizisi FOX ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Özcan Deniz

Özgü Namal

Mert Yazıcıoğlu

Erkan Avcı

Hazal Türesan

Mert Turak

Selen Öztürk

Şerif Erol

Duygu Sarışın

Tuğrul Tülek

Yakup Turgut

Sitare Akbaş

Mina Demirtaş

Esma Yılmaz

Zehra Kelleci

Tuana Gizem Uzunlar