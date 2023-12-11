Kızıl Goncalar dizisi ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi duyuruldu. Kızılcık Şerbeti ile benzerliği ile dikkat çeken Kızıl Goncalar dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Kızıl Goncalar dizisinde başrolü Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaşıyor. Dizinin tanıtımı yayımlandığı günden beri yayın tarihinin paylaşılması heyecanla bekleniyordu. Sonunda paylaşılan fragman ile yayın tarihi de belli oldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
18 Aralık’ta ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Kızıl Goncalar dizisi FOX ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.
KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Özcan Deniz
Özgü Namal
Mert Yazıcıoğlu
Erkan Avcı
Hazal Türesan
Mert Turak
Selen Öztürk
Şerif Erol
Duygu Sarışın
Tuğrul Tülek
Yakup Turgut
Sitare Akbaş
Mina Demirtaş
Esma Yılmaz
Zehra Kelleci
Tuana Gizem Uzunlar
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