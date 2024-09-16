Yayınlanma: 16.09.2024 - 22:15

Güncelleme: 16.09.2024 - 22:15

Emin Gürsoy'un yaşamı merak ediliyor. Pek Yakında, Karakomik Filmler gibi filmlerde Kuruluş Osman, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi diziilerde yer alan Emin Gürsoy'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin Lokman'ı Emin Gürsoy kim, kaç yaşında, nereli? Emin Gürsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?

EMİN GÜRSOY KİM?

Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968'de Denizli'nin Güney ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

EMİN GÜRSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2022 - Kurtuluş Hattı - Mehmet Âkif Ersoy

2020 - Karakomik Filmler 2: Deli

2018 - Sibel - Emin

2015 - Pek Yakında - İzzettin

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var - Altan

2011 - Entelköy Efeköy'e Karşı - Aşırı Mustafa

2009 - Denizden Gelen - Recep

2007 - Mutluluk - Tahsin

2007 - Made in Europe - Mehmet

2006 - Sözün Bittiği Yer - İsmail

2005 - The İmam - Mehmet Hoca

2001 - Derviş - Ali

2001 - Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - Kuşçu

EMİN GÜNSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2024 - Kızıl Goncalar - Lokman

2024 - Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

2023-2024 - Ateş Kuşları - Hacı

2023- - Yeşil Deniz: Milenyum - Hicabi Makasçı

2020-2023 - Kuruluş Osman - Kumral Abdal

2017-2020 - Kalk Gidelim - Sefer Zeytin

2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Şeyh Abdulmecit Sivasi

2014-2016 - Yeşil Deniz - Hicabi Makasçı

2014 - Bir Yusuf Masalı - Terzi Yakup

2012 - Ustura Kemal - Niko

2011 - Yamak Ahmet - Emin

2010 - Küstüm Çiçeği - Reşat

2009 - Kış Masalı - İsmail

2008-2009 - Baba Ocağı - Recep

2007-2008 - Genco - Sefa

2006-2007 - Yeşeren Düşler - Deli Fazıl

2006 - Eylül - Veysel

2005 - Canım Annem - Cemil

2004 - Çınaraltı - Kadir

2003 - Hayat Bağları - Kuşçu

1998-2002 - Deli Yürek - Kuşçu

1998 - Üvey Baba - Kemal