Kızıl Goncalar dizisinin Lokman'ı Emin Gürsoy kim, kaç yaşında, nereli? Emin Gürsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Emin Gürsoy'un kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Kızıl Goncalar dizisine dahil olan oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin Lokman'ı Emin Gürsoy kim, kaç yaşında, nereli? Emin Gürsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
Emin Gürsoy'un yaşamı merak ediliyor. Pek Yakında, Karakomik Filmler gibi filmlerde Kuruluş Osman, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi diziilerde yer alan Emin Gürsoy'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin Lokman'ı Emin Gürsoy kim, kaç yaşında, nereli? Emin Gürsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
EMİN GÜRSOY KİM?
Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968'de Denizli'nin Güney ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
EMİN GÜRSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2022 - Kurtuluş Hattı - Mehmet Âkif Ersoy
2020 - Karakomik Filmler 2: Deli
2018 - Sibel - Emin
2015 - Pek Yakında - İzzettin
2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var - Altan
2011 - Entelköy Efeköy'e Karşı - Aşırı Mustafa
2009 - Denizden Gelen - Recep
2007 - Mutluluk - Tahsin
2007 - Made in Europe - Mehmet
2006 - Sözün Bittiği Yer - İsmail
2005 - The İmam - Mehmet Hoca
2001 - Derviş - Ali
2001 - Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - Kuşçu
EMİN GÜNSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2024 - Kızıl Goncalar - Lokman
2024 - Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
2023-2024 - Ateş Kuşları - Hacı
2023- - Yeşil Deniz: Milenyum - Hicabi Makasçı
2020-2023 - Kuruluş Osman - Kumral Abdal
2017-2020 - Kalk Gidelim - Sefer Zeytin
2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Şeyh Abdulmecit Sivasi
2014-2016 - Yeşil Deniz - Hicabi Makasçı
2014 - Bir Yusuf Masalı - Terzi Yakup
2012 - Ustura Kemal - Niko
2011 - Yamak Ahmet - Emin
2010 - Küstüm Çiçeği - Reşat
2009 - Kış Masalı - İsmail
2008-2009 - Baba Ocağı - Recep
2007-2008 - Genco - Sefa
2006-2007 - Yeşeren Düşler - Deli Fazıl
2006 - Eylül - Veysel
2005 - Canım Annem - Cemil
2004 - Çınaraltı - Kadir
2003 - Hayat Bağları - Kuşçu
1998-2002 - Deli Yürek - Kuşçu
1998 - Üvey Baba - Kemal
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt: ‘Süre 72 saat’
- Hasat sevinci yarıda kaldı :Tarlada kilosu 2 TL
- Naci Görür uyarmıştı: Deprem sonrası açıklama yaptı
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu’na başvurdu
- İşte en başarılı kadın belediye başkanları
- Başhekim doktora cinsel saldırıda bulundu