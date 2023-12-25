Celal Şengör'den RTÜK'e 'Kızıl Goncalar' tepkisi
FOX TV'de yayınlanan ilk bölümünün ardından hedef gösterilen, afişlerine saldırılan Kızıl Goncalar dizisine ilişkin bir yorum da Celal Şengör'den geldi. Şengör, "RTÜK, bir avuç kendini bilmez yobazın mı emrinde, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mi?" diye sordu.
Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör, RTÜK'ün inceleme
başlattığı, afişlerine çeşitli saldırılar olan Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili
olarak bir mektup kaleme aldı.
"NEYE DAYANARAK SORUŞTURMA AÇILIYOR?"
Şengör, kaleme aldığı mektubunda, "RTÜK neye dayanarak
soruşturma açmaktadır? Toplum baskısını bahane ediyorlar: Hangi toplum baskısı?
Aslında, o baskı bir avuç kendini bilmez yobazın baskısıdır" dedi.
Şengör'ün gazeteci Fatih Altaylı'ya internet sitesinde
yayımlaması için gönderdiği mektup şöyle:
"RTÜK bu gibi kişilerin mi emrindedir, yoksa lâik
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mi? Soruşturma kararı alan RTÜK’te tek bir tane
uygar adam veya kadın yok mudur? Varsa bunlar neden yukarıda belirtilen kararın
alındığı toplantıyı terk etmemişlerdir? Daha önce bir programda İbrahim ve Musa
'peygamberlerin' tarihi değil mitolojik, yani masalsı karakterler olduğunu
söylediğim için o programa da ceza kesmeye kalkmıştı RTÜK.
E sonra ne oldu?
Dediğimi bilimsel olarak isbat edince mahkemece cezadan
vazgeçmek zorunda bırakıldılar. Kızıl Goncalar dizisi çok yetenekli
oyuncularımızın katkısıyla kanayan bir toplumsal yaraya parmak basmakta, onu
halkın gözünün önüne getirmektedir.
Bu diziyi bilhassa Millî Eğitim Bakanımızın seyretmesinde
büyük yararlar vardır.
Böyle aydınlatıcı bir diziyi men etmeye hangi kişi veya
grubun gücü yeter?
Aslında kendisinden hiç haz etmediğim Bertold Brecht, Galile
piyesinde din adamlarının aptallığını, bilimin karşısında nasıl âciz
kaldıklarını ortaya koydu diye o oyun yasaklanmalı mıdır? Tam tersine,
bil’akis, o oyun yaygınca oynanmalı ve halka bilimin nasıl savunulması
gerektiği, savunulmazsa nelerin olabileceği gösterilmelidir—yazarından çeşitli
nedenlerle hiç hoşlanmadığım halde.
Kızıl Goncalar dizisinin reklam panolarına boya atıldığını
okudum bugün.
Sayın İçişleri Bakanımız bu korkunç tecavüz ile ilgilenmeyecek
midir?
Millî Eğitim Bakanımız umarım okullarda attığı o ürkütücü,
milletimizin sonunu getireceği kesin, adımların nerelere varacağını acaba
görmekte midir? Eski Türkiye geçti diyor: Bakanımıza hatırlatırım: Eski Dünya
da geçti. Bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiği bu dünyada, toplumları artık
bilim dışı söylemlerle, mitolojilerle, masallarla yönetemezsiniz. İnsanlar
eskiden olduğu kadar cahil ve bilinçsiz değiller.
Artık kendimize gelelim. Yoksa sonumuz felâkettir.
Umarım bu kâbustan yakında uyanır da, vicdanı hür, aklı hür, irfanı hür olmasını arzu ettiğimiz gençlerimize içinden kaçmaya çalışacakları değil, içinde huzur içinde yaşayabilecekleri, dış dünyanın imreneceği, müreffeh bir vatan bırakabiliriz; Atatürk öyle yapmamış mıydı?"
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