Kızıl Goncalar'a ceza yağmıştı: Gold Film ve FOX TV, RTÜK'e karşı harekete geçti
RTÜK'ün Kızıl Goncalar dizisinde verdiği idari para cezasının 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı. RTÜK'ün "Milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle ceza uygulandığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi Gold Film ve FOX TV, karşı dava açtı.
Ekrana geldiği ilk bölümden beri hedef alınan ve RTÜK
tarafından soruşturma başlatılan Kızıl Goncalar dizisine 9 milyon TL'lik para
cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdiği ortaya çıktı.
RTÜK'ün cezasına karşı çıkan FOX TV ve dizinin yapım şirketi
Gold Film, karşı dava açtı.
İKİ KOLDAN DAVA AÇIYORLAR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, RTÜK'ün verdiği
cezanın gerekçesi yayıncı kuruluş FOX'un sahibi olan Huzur Radyo TV Anonim
Şirketi'ne tebliğ edildi. RTÜK'ün diziye kestiği idari para cezasının 9 milyon
TL olduğu ortaya çıktı.
RTÜK'ün "Milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve
ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle ceza
uygulandığı belirtilen Kızıl Goncalar için hem FOX, hem de yapım şirketi Gold
Film yasal yollara başvurdu.
Önümüzdeki pazartesi gününe kadar mahkemeden "yürütmenin durdurulması" kararı alınamazsa "Kızıl Goncalar"ın yılbaşı tatili sonrası 8 Ocak'taki 3. Bölümü ekrana gelmeyecek.
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