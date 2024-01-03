Kızıl Goncalar'a ceza yağmıştı: Gold Film ve FOX TV, RTÜK'e karşı harekete geçti

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:04

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:04

Ekrana geldiği ilk bölümden beri hedef alınan ve RTÜK tarafından soruşturma başlatılan Kızıl Goncalar dizisine 9 milyon TL'lik para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdiği ortaya çıktı.

RTÜK'ün cezasına karşı çıkan FOX TV ve dizinin yapım şirketi Gold Film, karşı dava açtı.

İKİ KOLDAN DAVA AÇIYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, RTÜK'ün verdiği cezanın gerekçesi yayıncı kuruluş FOX'un sahibi olan Huzur Radyo TV Anonim Şirketi'ne tebliğ edildi. RTÜK'ün diziye kestiği idari para cezasının 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

RTÜK'ün "Milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle ceza uygulandığı belirtilen Kızıl Goncalar için hem FOX, hem de yapım şirketi Gold Film yasal yollara başvurdu.

Önümüzdeki pazartesi gününe kadar mahkemeden "yürütmenin durdurulması" kararı alınamazsa "Kızıl Goncalar"ın yılbaşı tatili sonrası 8 Ocak'taki 3. Bölümü ekrana gelmeyecek.