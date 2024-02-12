Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy kim, kaç yaşında, nereli? Asiye Dinçsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Asiye Dinçsoy'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Kızıl Goncalar dizisinde yer alan başarılı oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy kim, kaç yaşında, nereli? Asiye Dinçsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kızıl Goncalar dizinde Müyesser karakterine hayat veren Asiye Dinçsoy'un kim olduğu merak ediliyor. FOX'un sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Müyesser'i canlandıran Asiye Dinçsoy'un yaşamı, kaç yaşında ve nereli olduğu yurttaşlar atarfından araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy kim, kaç yaşında, nereli? Asiye Dinçsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ASİYE DİNÇSOY KİMDİR?
Asiye Dinçsoy, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 35. İstanbul Film Festivali, 21. Nürnberg Ger-TR Film Festivali ve 27. Ankara Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.
2012 yılında "Press" filmindeki Songül rolüyle 44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. 2009 yılında ise Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Hayatın Tuzu" filmindeki Meryem rolüyle Umut Veren En İyi Genç Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
ASİYE DİNÇSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Recep İvedik - Sekreter
Fırtına Helin - Kazım Öz
Hayatın Tuzu - Meryem
Recep İvedik 2 - Yakuza
Press - Songül
Toz Bezi - Nesrin
Kaygı - Gülay
Eski Köye Yeni Adet - Zeliha
Körleşme - Nilgün
Kar ve Ayı - Cemile
Yüzleşme - Hatice
İyi Bir Aile Değiliz - Zehra
ASİYE DİNÇSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Şimdi Onlar Düşünsün - Dilek
Elimi Bırakma - Ülkü
Zümrüdüanka - Döne Kılıç
Kırmızı Oda - Sevim
Güldür Güldür Show - Reyhan
O Kız - Türkan Çetin
Kızıl Goncalar - Müyesser Yıldız
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