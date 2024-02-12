Yayınlanma: 12.02.2024 - 23:05

Güncelleme: 12.02.2024 - 23:05

Kızıl Goncalar dizinde Müyesser karakterine hayat veren Asiye Dinçsoy'un kim olduğu merak ediliyor. FOX'un sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Müyesser'i canlandıran Asiye Dinçsoy'un yaşamı, kaç yaşında ve nereli olduğu yurttaşlar atarfından araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy kim, kaç yaşında, nereli? Asiye Dinçsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...



ASİYE DİNÇSOY KİMDİR?

Asiye Dinçsoy, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 35. İstanbul Film Festivali, 21. Nürnberg Ger-TR Film Festivali ve 27. Ankara Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.

2012 yılında "Press" filmindeki Songül rolüyle 44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. 2009 yılında ise Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Hayatın Tuzu" filmindeki Meryem rolüyle Umut Veren En İyi Genç Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

ASİYE DİNÇSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Recep İvedik - Sekreter

Fırtına Helin - Kazım Öz

Hayatın Tuzu - Meryem

Recep İvedik 2 - Yakuza

Press - Songül

Toz Bezi - Nesrin

Kaygı - Gülay

Eski Köye Yeni Adet - Zeliha

Körleşme - Nilgün

Kar ve Ayı - Cemile

Yüzleşme - Hatice

İyi Bir Aile Değiliz - Zehra

ASİYE DİNÇSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Şimdi Onlar Düşünsün - Dilek

Elimi Bırakma - Ülkü

Zümrüdüanka - Döne Kılıç

Kırmızı Oda - Sevim

Güldür Güldür Show - Reyhan

O Kız - Türkan Çetin

Kızıl Goncalar - Müyesser Yıldız