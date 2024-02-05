Yayınlanma: 05.02.2024 - 23:15

Güncelleme: 05.02.2024 - 23:15

Kızıl Goncalar dizisinde Ertuğrul karakterine hayat veren Batuhan Gelener'in kim olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı merak konusu oldu. FOX'un sevilen dizisi Kızıl Goncalar yayımlanmaya başladığı günden beri dikkat çekiyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi isimleri kadrosunda bulunduran diziye dahil olan Batuhan Gelener'in kim olduğu yurttaşlar atarfından merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın Ertuğrul'u Batuhan Gelener kimdir? Batuhan Gelener kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ERTUĞRUL KİM?

Batuhan Gelener, Özcan Deniz’in oynadığı ‘doktor Levent’in eski hastası Ertuğrul rolüyle 5. bölümde diziye dahil oluyor.

BATUHAN GELENER KİM?

Batuhan Gelenler, 1999 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu. 2018 yılında Vatanım Sensin'de yer aldıktan sonra aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde oynadı. 2020 yılında Kimsesizler dizisinde yer aldı.