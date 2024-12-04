‘Kızıl Goncalar’da flaş ayrılık: Veda etti

Yayınlanma: 04.12.2024 - 23:21

Güncelleme: 04.12.2024 - 23:21

‘Kızıl Goncalar’ dizisinde tansiyon her hafta daha da yükseliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in yazdığı Gold Film imzalı dizinin son bölümünde flaş bir gelişme yaşanmış ve geçen sezon sonu diziye Vahid rolüyle dahil olan aktör Tolga Tekin, bıçaklanıp denize atılmıştı ve akıbeti merak konusuydu.

Birsen Altuntaş’un haberine göre, Tolga Tekin’in ekibe veda ettiği öğrenildi. Tekin’in 31. bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi. Öte yandan diziye yeni oyuncuların geleceği de belirtildi.