'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor: Murat Divitçioğlu kadroya dahil oldu

Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, 'Kızıl Goncalar' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide 'Üstad' karakterini canlandıracak.

'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor: Murat Divitçioğlu kadroya dahil oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:46

'Kızıl Goncalar' dizisi ikinci sezonuyla Now ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 27'nci bölümüne 'Üstad' karakteri geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Üstad' karakterini Murat Divitçioğlu canlandıracak.

‘ÇAĞLA’ KARAKTERİNİN EŞİ OLACAK

Diziye son olarak Pelin Ermiş katılmıştı. Ermiş’in 'Çağla' rolüne hayat vereceği ve Hande’yle (Duygu Sarışın) yollarının kesişeceği gündeme gelmişti.

Divitçioğlu'nun canlandıracağı 'Üstad' karakteri Çağla'nın eşi olacak. 


Etiketler: #Kızıl Goncalar #Murat Divitçioğlu

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