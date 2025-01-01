Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, gerçek yaşını açıkladı: Duyanlar inanamadı

Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep’i Mina Demirtaş, O Ses Türkiye sahnesinde gerçek yaşını açıkladı. Genç oyuncunun gerçek yaşını öğrenen jüri üyeleri ve seyirciler kulaklarına inanamadı. Başarılı oyuncunun yaşı, sosyal medyada gündem oldu.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, gerçek yaşını açıkladı: Duyanlar inanamadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:05

Son dönemde Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Mina Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne aldı.

Yeteneği ve enerjisiyle dikkat çeken Demirtaş, uzun zamandır merak edilen “Kaç yaşında?” sorusunun cevabını verdi. Demirtaş’ın yaşını duyan jüri üyeleri ve izleyiciler şoka girdi.

GERÇEK YAŞINI AÇIKLADI

Sosyal medyada sık sık yaşıyla gündeme gelen, Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren, Mina Demirtaş, O Ses Türkiye’de gerçek yaşını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vikipedi ve bazı kaynaklarda 19 yaşında olduğu iddia edilen genç oyuncu, programda 16 yaşında olduğunu duyurdu.

Demirtaş, “16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım” diyerek yaşına ilişkin iddialara son noktayı koydu.

Yılbaşı özel programında sergilediği sahne performansıyla hem övgüler hem de eleştiriler alan Mina Demirtaş, sosyal medyada gündem oldu.


Etiketler: #Kızıl Goncalar #kızıl goncalar zeynep #Mina Demirtaş

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