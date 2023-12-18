Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Mira kardeş mi? Beste ailesi terk mi etti? İşte ilk bölüm geldi...

Yayınlanma: 18.12.2023 - 22:18

Güncelleme: 18.12.2023 - 22:18

Kızıl Goncalar dizisi FOX ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Fragmanlarıyla çok konuşulan diziden ilk bölümün ardından birçok soru işareti kaldı... Peki, Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Mira kardeş mi? Beste ailesi terk mi etti?

ZEYNEP VE MİRA KARDEŞ Mİ?

Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Heyecanın yüksek olduğu bölümde Özgü Namal'ın canlandırmış olduğu Meryem karakterinin ikizleri olduğu fakat birisini kaybettiği gösterilmişti. Özcan Deniz ve Hazan Türesan'ın çocukları olan Mira'nın aslında öz evlatları olmadığı da açığa çıkmıştı. Meryem'in Mira ile karşılaştığı sahne akıllara Mira ve Zeynep kardeş mi sorusunu getirdi.

BESTE AİLESİNİ TERK Mİ ETTİ?

Özcan Deniz'in canlandırmış olduğu Levent Alkanlı ve Hazan Türesan'ın canlandırmış olduğu Beste Özdemir Alkanlı'nın sorunlu bir evlilikleri olduğu gözler önüne serilmişti. Dizinin ilerleyen sahnelerinde Beste, kızı ve eşine haber vermeden eşyalarını toplayarak Almanya'ya gitmek için yola çıktı.



