‘Adım Farah’ dizisinin final tarihi belli oldu

‘Adım Farah’ dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyordu. Dizinin final tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:05
‘Adım Farah’ dizisinin final tarihi belli oldu
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‘Adım Farah’ dizisi yurtdışı satışlarından dolayı çarşamba gününden cumartesine alınmıştı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bugün yapım şirketi ve kanal görüştü ve son kararı verdi. 

‘Adım Farah’ dizisinin 27. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.


Adım Farah final final bölümü

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