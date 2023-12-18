‘Adım Farah’ dizisinin final tarihi belli oldu

Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:05

Güncelleme: 18.12.2023 - 16:05

‘Adım Farah’ dizisi yurtdışı satışlarından dolayı çarşamba gününden cumartesine alınmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bugün yapım şirketi ve kanal görüştü ve son kararı verdi.

‘Adım Farah’ dizisinin 27. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.