‘Kızıl Goncalar’dan ‘Bahar’a transfer!
Bahar dizisine Kızıl Goncalar dizisine dün akşam veda eden Tuğrul Tülek geliyor.
Kızıl Goncalar‘ın dün ekrana gelen bölümünde Duygu Sarışın ile Tuğrul Tülek hikâyeleri bittiği için ekibe veda etmişti.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Tülek geçen sezon başından beri rol aldığı projesi biter bitmez “Bahar” dizisiyle el sıkıştı. Bu akşam ekrana gelecek 36. bölümde Tuğrul Tülek “Bahar”a konuk oluyor.
Başarılı oyuncu, Tuğra Okaner karakteriyle fenomen diziye gelecek ve Emre Karayel’in hayat verdiği Tolga’nın kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.
Etiketler: #Kızıl Goncalar #Bahar
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