Nazmiye Muratlı kimdir? Para halterci Nazmiye Muratlı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 21:38

Güncelleme: 04.09.2024 - 21:38

Milli para haltercimiz Nazmiye Muratlı, kadınlar +45 kilo finalinde 108 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Peki, Nazmiye Muratlı kimdir? Paralimpik sporcu Nazmiye Muratlı kaç yaşında, nereli?

NAZMİYE MURATLI KİMDİR?

1979 yılında Konya'nın Meram ilçesinde doğdu. Doğuştan kalça çıkığı hastalığı vardı ve 2004 yılında ailesi ve yakın arkadaşının teşvikleriyle spora başladı... 2008 Paralimpik Yaz Oyunları’nda kadınlar halter 40 kiloda dördüncü olma başarısı gösterdi 2010 yılında ise Seydişehir'de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 44 kg'da 110 kg kaldırmasıyla Türkiye rekorunu kırmaayı başardı. Yıl içinde Malezya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Dünya Şampiyonası'nda 42 kg'da ilk hakkında 102,5 kilo, ikinci hakkında ise 106 kiloyu kaldırarak altın madalya kazandı ve dünya rekoru kırdı.

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 40 kiloda mücadele etti ve 4. hakkında 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırdı ve altın madalya sahibi oldu.. 2012 Milliyet Spor Ödülleri'nde Namık Sevik Şükran Ödülü'nü kazandı. 2014 yılında Dubai'dedüznlenen Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda 41 kiloda yarıştı ve 103 kiloluk kaldırışı ile altın madalya kazandı.

Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda halterde 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı, ayrıca Paralimpik'te üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.