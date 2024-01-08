RTÜK'ten Kızıl Goncalar'a sansür: 'Deprem belgeseli' yayınlandı
FOX TV'nin hedefte olan dizisi 'Kızıl Goncalar'a RTÜK'ün verdiği cezayı mahkeme de onayladı. Kanal dizinin yeni bölümü yerine RTÜK'ün gönderdiği 'Deprem sonrası ilk 6 saat yapılması gerekenler' belgeselini yayınladı.
İktidara yakın medyanın ve ardından bazı tarikatların hedef
göstermesinin ardından RTÜK’ün 9 milyon TL idari para ve 2 kez program durdurma
cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisi FOX TV ekranında yayınlanamadı.
KARŞI DAVA AÇILMIŞTI
Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı
hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı.
Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yapılan yürütmeyi durdurma
başvurusu reddedildi.
BELGESEL YAYINLANDI
Bu kararın ardından FOX TV, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün
gönderdiği 'Deprem sonrası ilk 6 saat yapılması gerekenler' belgeselini
yayınlamak zorunda kaldı.
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