RTÜK'ten Kızıl Goncalar'a sansür: 'Deprem belgeseli' yayınlandı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 23:54

Güncelleme: 08.01.2024 - 23:56

İktidara yakın medyanın ve ardından bazı tarikatların hedef göstermesinin ardından RTÜK’ün 9 milyon TL idari para ve 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisi FOX TV ekranında yayınlanamadı.

KARŞI DAVA AÇILMIŞTI

Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı.

Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yapılan yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.

BELGESEL YAYINLANDI

Bu kararın ardından FOX TV, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği 'Deprem sonrası ilk 6 saat yapılması gerekenler' belgeselini yayınlamak zorunda kaldı.