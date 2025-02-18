Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, çocukken aşık olduğu ünlüyü açıkladı!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:28

Güncelleme: 18.02.2025 - 17:28

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. Türkoğlu özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Son dönemde hayatının keyifli gittiğini belirten Türkoğlu, yoğun çalışma temposunun ardından yalnız kalıp kendisini dinlemeyi sevdiğini söyledi.

Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Türkoğlu, sevgilisiyle ilk buluşmasını da ilginç detaylarla anlattı. Buluşmaya, detoks kampından yeni çıkmış ve açlıkla mücadele ederken, sevgilisi Ata'nın "Benim de manikürüm yok" diyerek onu rahatlatması dikkat çekti.

ÇOCUKLUĞUNDA ÂŞIK OLDUĞU ÜNLÜ İSİMİ AÇIKLADI

Sıla Türkoğlu, çocukluk yıllarında âşık olduğu ünlü kişiyi de itiraf etti.

"Serseri" dizisinde Okan Yalabık'a âşık olduğunu belirten Türkoğlu, oyuncusunun dizideki karakterinin "Ömer" ismini taşıdığını söyledi.

Bu dönemde en sevdiği oyuncağını da "Ömer" olarak adlandırmış.

İZMİRLİ OLMAK, MUTFAKTAKİ 'BANGO' DEDİĞİ TEZGAHLA BAĞDAŞIYOR

Sıla Türkoğlu, en İzmirli özelliği olarak mutfak tezgâhına “bango” demesini gösterdiğini ifade etti. İzmirli olmanın kendisinde iz bırakan bu küçük alışkanlık, ona göre şehrin ruhunu yansıtıyor.

OYUNCULUĞA İLK ADIMINI EDEBİYAT ÖĞRETMENİYLE ATTI

Ayrıca, oyunculuğa nasıl başladığını da paylaşan Türkoğlu, lisedeki edebiyat öğretmeninin ona çok yardımcı olduğunu, öğretmeninin edebiyat bilgisine olan saygısından ötürü oyunculuk alanına yöneldiğini belirtti. Bu sayede doğru yerlerde kendisini