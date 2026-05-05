Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Çimen'i Selin Türkmen diziden ayrılıyor mu? Selin Türkmen neden Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılıyor?

Senaristliğini Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen'e hayat veren Selin Türkmen diziden ayrılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çimen’e hayat veren Selin Türkmen sezon finali ile ekibe veda edecek.

Daha önce de kendi isteğiyle diziden ayrılıp daha sonra kadroya yeniden dönen Selin Türkmen'in diziden neden çıkacağı bilinmiyor.

138. bölümü ile sezon finali yapmayı planlayan dizinin 5. sezonunda Çimen karakterine başka bir oyuncunun hayat vermesi bekleniyor ancak kimin kadroya dahil olacağı bilinmiyor.