Yayınlanma: 07.02.2025 - 19:36

Güncelleme: 07.02.2025 - 19:36

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 87. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 7 Şubat Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Fatih’in vurulması herkesi şoke eder ve çok üzer. Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih’in yürümesinde oluşan birtakım problemler güncelliğini korur.

Fatih’in daha iyi bakılacağı konusunda ısrar eden Pembe’nin telkinleri sonucunda Fatih ve Doğa, Ünal eve geri döner.

Kızını baş başa İlhami ile gören Abdullah, Nursema ile yüzleşmesini bir süre ertelese de sonunda Pembe’nin düşündüklerine yaklaşır.

Ömer’den gördüğü ilgi ve heyecan sonucunda Kıvılcım bebek konusuna daha olumlu bakmaya başlar.

Abdullah ve Işıl birlikte yapacakları bir iş gezisi esnasında iyice birbirlerine yakınlaşır.

Ailelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami’nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girer.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Firaz’ın, Nursema’ya aşkını ilan etmesi üzerine çok öfkelenen Nursema, Firaz’dan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışacaktır. Sevtap’ın kurtulması için ona böbreğini vermeyi teklif eden Nilay, sağlık sorunları nedeniyle istediği sonucu alamaz. Bu arada bir sokak köpeğine yardım etmesi, devamında büyük olaylara neden olacaktır. Doğa dikkati sayesinde Fatih’in peşine taktığı adamı fark eder ve Fatih’e küçük bir oyun oynar. Bebek konusunda ikilemde kalan Kıvılcım, bir karar verip uygulayacağı esnada Ömer’in müdahalesiyle yine çıkmaza düşecektir. Yeni aldıkları otelin vale hizmeti konusunda başları ağrıyan Ünal ailesi bu konuyu çok önemsemezse de durum onların sandığından da vahim bir hal alacaktır.