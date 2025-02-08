'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna yeni isim: Defne geliyor!

Üçüncü sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren 'Kızılcık Şerbeti'ne yeni biri isim dahil oluyor.

'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna yeni isim: Defne geliyor!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 18:02

“Kızılcık Şerbeti” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramla eğlencenin iç içe geçtiği senaryosuyla üç yıldır zirvedeki yerini koruyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziye, Müge Bayramoğlu katılacak. Bayramoğlu, dizide Defne karakterine hayat verecek ve hikâyeye sürpriz bir giriş yapacak.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek 87. bölümünde ise Hamdi Alkan, Ulvi karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alacak. İlhami’nin (Fatih Gühan) babası Ulvi, Abdullah’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) baş başa gördüğü Nursema ve İlhami’nin evlenmesine karar vermesiyle hikayeye dahil oluyor. İlhami ve Ulvi, Nursema’yı istemek için Ünallar ailesinin evine gidiyor.


Etiketler: #kızılcık şerbeti #Müge Bayramoğlu

İlgili Haberler

Kızılcık Şerbeti Ulvi kimdir? Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti Ulvi kimdir? Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?
Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne gündem oldu: Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı!

Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne gündem oldu: Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler