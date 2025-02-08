'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna yeni isim: Defne geliyor!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 18:02

Güncelleme: 08.02.2025 - 18:02

“Kızılcık Şerbeti” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramla eğlencenin iç içe geçtiği senaryosuyla üç yıldır zirvedeki yerini koruyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziye, Müge Bayramoğlu katılacak. Bayramoğlu, dizide Defne karakterine hayat verecek ve hikâyeye sürpriz bir giriş yapacak.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek 87. bölümünde ise Hamdi Alkan, Ulvi karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alacak. İlhami’nin (Fatih Gühan) babası Ulvi, Abdullah’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) baş başa gördüğü Nursema ve İlhami’nin evlenmesine karar vermesiyle hikayeye dahil oluyor. İlhami ve Ulvi, Nursema’yı istemek için Ünallar ailesinin evine gidiyor.