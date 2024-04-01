"Kızılcık Şerbeti" oyuncuları haftaya Cannes yolcusu

Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:27

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:27

"Kızılcık Şerbeti" sezon finaline doğru yaklaşıyor. Yeni bir değişiklik olmazsa dizi 7 Haziran’da sezon finali yapacak. Gold Film’in Show TV için çektiği fenomen dizi şimdiye kadar 52 ülkeye satıldı. İzzet Pinto’nun kurucusu olduğu Global Agency’nin yurt dışı temsilciliğini yaptığı dizi için Cannes’da 61. kez düzenlenen ve 120’den fazla büyük uluslararası stüdyo ve dağıtımcının katıldığı ünlü televizyon fuarı MIPTV kapsamında 9 Nisan’da görkemli bir kutlama yapılacak.

Kutlamaya dizinin yapımcısı Faruk Turgut, senaristleri Melis Civelek ile Zeynep Gür, oyuncuları Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu katılacak. Önce Cannes’daki Majestik Otel’de dünya basınının katılacağı, soruların yanıtlanacağı bir toplantı düzenlenecek. Akşam da Martinez Otel’de 350 kişinin katılacağı çok özel bir parti düzenlenecek. Parti için Whitney Houston Müzikali’nin solisti Amerika’dan gelecek. Öte yandan 61 yıldır düzenlenen MIPTV’nin bu yıl son kez yapılacağı, partinin de bu nedenle de ayrıca bir öneminin olduğu öğrenildi.

