Kızılcık Şerbeti’nde flaş ayrılık!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 18:25

Güncelleme: 04.03.2025 - 18:25

Kızılcık Şerbeti‘nde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizide 91 bölüm çeken Ketche lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç dün ekibe veda etti.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, ünlü yönetmen yayınladığı veda mesajında “2022 yılından beri çektiğim Kızılcık Şerbeti’ne 91.bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV’ye teşekkür ederim. Teşekkürler: We are allways a family (Biz daima bir aileyiz)” cümlelerine yer verdi.

Ketche‘ye dizinin Nursema’sı Ceren Karakoç “Canım hocam her şey için sonsuz teşekkürler…” mesajını yazdı.

Bugünden itibaren Kızılcık Şerbeti‘nin yönetmen koltuğuna “Yeditepe İstanbul”, “Ihlamurlar Altında” ve “Dila Hanım” gibi unutulmaz dizilere imza atan Aydın Bulut oturacak.