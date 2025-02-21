Yayınlanma: 21.02.2025 - 19:12

Güncelleme: 21.02.2025 - 19:12

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 89. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 21 Şubat Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ömer ve Kıvılcım’ın çocuk sevinci ekrana gelirken Sönmez, hastalığı nedeniyle kaygılanır ve Kıvılcım ona destek olur.

Nursema, İlhami’nin evlenmek isteyip istemediğini sorgularken Doğa’nın değişimi Ünal ailesinin dikkatini çeker.

Doğa’nın yeni evinde iki aileyi bir araya getirdiği buluşmaya Işıl ve Firaz yeni sevgilisi ile katılır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nursema’nın kız isteme töreni Firaz’ın içeriye girmesiyle kısa bir sekteye uğrarsa da tören sonunda olaysız kapanır. Nursema ve İlhami artık sözlenmiştir. Ancak İlhami’nin bu işe gönülsüz olarak girdiği Nursema’nın aklından çıkmaz ve onu çok rahatsız eder.

Doğa ve Fatih hala Ünallar’ın evindedir, Doğa bu durumdan hiç hoşnut değildir. Ancak Fatih’in Sevgililer Günü hediyesi olarak ona bir ev hediye etmesi moralini çok yükseltir. Abdullah’ın teklifiyle çalıştığı otelde kalmaya başlayan Işıl’ın keyfi yerindedir.

Sevtap’ın nakil ameliyatı başarılı geçer. Başta Nilay olmak üzere herkes çok mutlu olur. Kıvılcım’ın hamilelik haberini ailesine söylemek isteyen Ömer’e, Kıvılcım engel olmaz. Herkes çok şaşırır ancak bazıları çok sevinir.

Fatih ve Doğa baş başa evlenip durumu ailelerine söyler.