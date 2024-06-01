Kızılcık Şerbeti'nde veda edecek ikinci isim belli oldu

Gold Film’in fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti havaların ısınmasıyla düşen izlenme oranlarına rağmen dün yine reytinglerde ilerleme kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 18:13
Kızılcık Şerbeti'nde veda edecek ikinci isim belli oldu
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Kızılcık Şerbeti dizisi haftaya cuma günü yayımlanacak olan 66. bölümüyle sezon arası verecek.

Dizinin 65. bölümü Tüm Kişiler’de 8.11, AB Sosyoekonomik Statüde 10.26 ve ABC1’de 10.23 reytingle zirvedeki yerini korudu.

İKİNCİ İSİM DE BELLİ OLDU

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümünde toplam 4 ayrılık yaşanacak. Bu isimlerden ilki Rüzgâr’a hayat veren Yiğit Kirazcı olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci ismin ise dizinin Umut’u Serkan Tınmaz olduğu ortaya çıktı.

Başarılı oyunculuğu ekip arkadaşlarının yanı sıra yapım şirketi ile dizinin senaristleri tarafından da çok sevilen oyuncunun senaryodaki hikâyesi bittiği için diziye veda ettiği belirtildi.


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