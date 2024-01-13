Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih Terim fonu' göndermesi!

Daha önce Dilan-Engin Polat çifti göndermesiyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan bölümünde gizli fon göndermesiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 11:08
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Yayınlandığı günden bu yana seküler ve muhafazakar yaşam tarzlarını işleyen konusuyla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, son bölümlerde güncel olaylara temasıyla da dikkat çekiyor.

En son güzellik merkezi temasıyla Dilan-Engin Polat çifti özelinde patlak veren kara para aklama vakalarına gönderme yapan dizi, bu akşam yayınlanan bölümüyle de yüksek kârlı fon vaadiyle aralarında tanınmış isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan davasına dikkat çekti.

Dizide iş insanı olan Ertuğrul karakteri, kendisini bir bankanın aradığını ve gizli fon teklifinde bulunduğunu anlattı. Ertuğrul'un, bankanın yüksek kar vaadinden söz ettiği anlar sosyal medyada da gündem oldu.



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