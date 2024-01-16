Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınaz'dan 'Nursema' itirafı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:49

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:49

Gold Film'in Show TV için hazırladığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Umut karakterine hayat veren Serkan Tınaz, Nişantaşı City’s’de objektiflere yakalandı. Oyuncu, dizinin sona ermesinin ardından yaşantısında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna, "Değişmez olur mu? Her oyuncunun isteyeceği bir proje… Maalesef her projede seyirciden böyle tepki alamıyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

Tınaz, dizinin son bölümlerinde fenomenlere gönderme yapmasına ilişkin, "Bir süre daha o hikaye devam edecek. Genel olarak gündemi takip eden bir dizi… Ne oluyorsa benzeri bizim hikayede işleniyor" yorumunu yaptı.

Umut karakterine kendisinin de bir şeyler kattığını ifade eden oyuncu, "Umut sabırlı biri ama ben daha sabırsızım" dedi.

Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç ile üniversiteden beri arkadaş olduklarını belirten Tınaz, "Çanakkale Üniversitesi’nden beri tanıyorum. Sınıf arkadaşım. Bu mesleği beraber öğrendik. Hep aynı projelerde oynama hayalimiz vardı. Ceren ve eşim yakın arkadaşım. Partner olmamız keyif verici… Ceren okulda badimdi… Onunla çok sahne oynadım. Onunla oynamak büyük konfor…" şeklinde konuştu.