Kızılcık Şerbeti final bölümü belli oldu: Yeni oyuncular da geliyor

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:32

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:32

Kızılcık Şerbeti’ne bu hafta ‘Görkem’ karakteriyle Özge Özacar dahil oluyor.

Barış Kılıç’ın hayat verdiği ‘Ömer’in hayatına girecek olan Görkem sürprizleriyle şaşırtacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre, yayınlanan fragmanda seyircinin kafasını karıştıran Görkem’in diziye tek başına değil, abisi ve babasıyla geleceği öğrenildi.

Görkem’in abisi Gökhan’a Hasan Emre Avcı, babası Resul’a ise Murat Ercanlı hayat verecek.

Görkem’in dizide kaç hafta kalacağı, Kıvılcım (Evrim Alasya) ile Ömer’in yaşadıkları uzun ayrılığın ardından ilerleyen bölümlerde tekrar ne zaman barışacağı ise merak konusu.

Dizi yeni bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.