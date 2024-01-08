Kızılcık Şerbeti final bölümü belli oldu: Yeni oyuncular da geliyor

65. bölümde sezon finali yapması planlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yeni bölümüne Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakteri damga vuracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:32
Kızılcık Şerbeti final bölümü belli oldu: Yeni oyuncular da geliyor
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Kızılcık Şerbeti’ne bu hafta ‘Görkem’ karakteriyle Özge Özacar dahil oluyor. 

Barış Kılıç’ın hayat verdiği ‘Ömer’in hayatına girecek olan Görkem sürprizleriyle şaşırtacak. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre, yayınlanan fragmanda seyircinin kafasını karıştıran Görkem’in diziye tek başına değil, abisi ve babasıyla geleceği öğrenildi.

Görkem’in abisi Gökhan’a Hasan Emre Avcı, babası Resul’a ise Murat Ercanlı hayat verecek.

Görkem’in dizide kaç hafta kalacağı, Kıvılcım (Evrim Alasya) ile Ömer’in yaşadıkları uzun ayrılığın ardından ilerleyen bölümlerde tekrar ne zaman barışacağı ise merak konusu. 

Dizi yeni bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.


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