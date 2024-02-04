Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişecek mi?
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti. Dizinin sevenleri ise senaryonun değişip değişmeyeceğini merak ediyor.
Settar Tanrıöğen‘in sağlık durumundan dolayı "Kızılcık Şerbeti‘nde senaryo değişecek mi?" sorusunun cevabı merak konusuydu. Beyin kanaması geçirdikten sonra 2 kez ameliyat edilen oyuncunun haftaya yayınlanacak bölümdeki sahnelerinin zaten daha önce çekildiği öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, şimdilik senaryo değişikliği kararı yok. Haftaya 61 yaşındaki usta oyuncu normal odaya geçtikten sonra dizideki hareket planı belirlenecek.
Dün yine her üç kategoride de reyting şampiyonu olan dizide özellikle Alev ve Abdullah aşkındaki bomba gelişme merak ediliyor.
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