Kızılcık Şerbeti'ndeki 'üvey anne'yle ilişki büyük tepki topladı: Giray ve Heves sahnelerini kestiler

Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve üvey annesi Heves arasındaki tartışmalı ilişki, büyük tepki topladı. Yapımcılar, gelen şikayetler üzerine bazı sahneleri kesmek zorunda kaldı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'üvey anne'yle ilişki büyük tepki topladı: Giray ve Heves sahnelerini kestiler
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:43

Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunda da en çok izlenen yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Dizinin geçen sezon finali, sürpriz bir sahneyle sona ermişti. Doğa’nın (Sıla Türkoğlu) yeni sevgilisi Giray’ın (Kaan Taşaner), gizemli bir kadınla sohbet ettiği anlar kameraya yansımıştı. Bu sezon ise o gizemli kadının, Giray’ın üvey annesi Heves olduğu ortaya çıkmış ve bu karakteri Şebnem Dönmez canlandırmaya başlamıştı.

Doğa’yla evlenen Giray’ın, üvey annesi Heves’le yaşadığı ilişki, izleyicilerin tepkisine neden oldu. Gelen şikayetler üzerine kanalın, Giray ve Heves karakterlerinin bazı sahnelerini kestiği öğrenildi.

Ayrıca, bu sezon diziye 5 yeni oyuncu dahil olmuştu. Bu isimler arasında, önümüzdeki haftalarda Kızılcık Şerbeti dizisine veda edecek oyuncuların da olacağı konuşuluyor.


Etiketler: #kızılcık şerbeti

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