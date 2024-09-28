Mustafa babasına ihanet etti! Kızılcık Şerbeti son bölüm...

Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:20

Güncelleme: 28.09.2024 - 00:20

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla izleyicisi ile buluştu. Yeni sezonda Alev'in ölümü ile yıkılan iki aile Alev'in kızıyla özlemlerini gidermeye çalıştı. Bir yandan Alev'in kızı için tutulan dadının gerçek yüzü Meri sayesinde ortaya çıkarken, bir yandan Mustafa'nın babasına ihaneti Pembe ve ailesi için kaosa neden oldu. İşte son bölümde yaşananlar...

DADI ALEV'E İLAÇ VERİYORMUŞ!

Abdullah Bey kızı Alev'le ilgilenmek için ısrar etmiş ve Ünallardan Alev'i almıştı ama bu durum uzun sürmedi. Alev için tutulan dadının Alev'in uyuması için Alev'e ilaç verdiği ortaya çıktı. Bu durumu öğrenen Kıvılcım ise Alev'i geri aldı.

MUSTAFA'DAN BABASINA BÜYÜK İHANET...

Hisse dağılımı için yapılan toplantıda Mustafa'nın babası yerine amcasına oy vermesi kardeşler arasında büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Mustafa babasına oy vermemesinin nedeninin babasının ona yıllardır ihanet etmesi olduğunu söyledi.