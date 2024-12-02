Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner yeni bir projede bir araya geldi!

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:59

TRT1’in, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi “Bir Zamanlar İstanbul”, çekimlerine aralık ayının ikinci haftasında başlayacak. Dizinin oyuncu seçimleri hızla devam ederken, projenin yönetmen koltuğunda Kamil Aydın oturacak. Senaryosunu ise uzun yıllar “Kuruluş Osman” dizisini yazan Kadir İlter ve Ali Ozan Salkım kaleme alacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, merakla beklenen dizinin kadrosuna, son olarak “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Heves karakterini canlandıran Şebnem Dönmez dahil oldu. Dönmez, dizide mafya lideri Lemi’nin eşi ve Ogün karakterinin annesi olan Nermin Sencer rolüne hayat verecek.







Ayrıca, “Kızılcık Şerbeti”nde üvey oğlunu canlandıran Kaan Taşaner, “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinin kadrosuna katıldı. Taşaner, dizide Gökhan karakterini oynayacak.



Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdıkları karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'in yeniden bir araya gelmesi sevenlerini heyecanlandırdı.