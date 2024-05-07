'Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i yeni sezonda da ekipte olacak

Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:14

Güncelleme: 07.05.2024 - 14:14

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gold Film imzalı "Kızılcık Şerbeti" dizisine, oyuncu Özge Özacar, Görkem karakteriyle katıldı. Özacar'ın sezon sonuna kadar anlaşma yaptığı belirtilse de son gelen habere göre Görkem karakteri yeni sezonda da ekipte yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özacar, bu sezon da Cannes Film Festivali’nin ana sponsoru olan Campari’nin marka elçisi olarak 17 Mayıs’ta Fransa’nın Cannes şehrine gidecek. Oyuncu, Pınar Deniz, Hande Erçel ve Birce Akalay gibi isimlerle 77. Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında yer alacak.