Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz oyuncu!

Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ekibine oyuncu Özge Özacar'ın da dahil olacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:42
Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz oyuncu!
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Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ekibine oyuncu Özge Özacar da dahil olacak. Özacar dizide Görkem adlı bir karakteri canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özacar, Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına girecek.


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