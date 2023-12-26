Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz oyuncu!
Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ekibine oyuncu Özge Özacar'ın da dahil olacağı öğrenildi.
Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ekibine oyuncu Özge Özacar da dahil olacak. Özacar dizide Görkem adlı bir karakteri canlandıracak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özacar, Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına girecek.
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