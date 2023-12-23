Süperstar'dan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi

Ünlü pop şarkıcısı Ajda Pekkan 'Kızılcık Şerbeti'ne övgüler yağdırırken dizinin 29 Aralık'ta yayınlanacak yeni bölümde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiğini söyledi. Pekkan, "Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:31
Süperstar'dan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
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Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Ato Congresium’da sahne aldı.

Reyting şampiyonu 'Kızılcık Şerbeti'nin 29 Aralık’ta yayınlanacağı yeni bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacağının müjdesini sahneden veren Ajda Pekkan; “Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum” dedi.

Öte yandan dizinin yeni bölüm fragmanında da Ajda Pekkan'ın rol aldığı sahnelere yer verildi.


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