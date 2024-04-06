Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim: Sevilay'ın kızını oynayacak
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bir oyuncu ile anlaşmaya vardı.
Bahar ve Sandık Kokusu ile birlikte yeni sezonda Show TV ekranlarında devam edecek Kızılcık Şerbeti genç bir oyuncu ile anlaşmaya vardı.
Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi her hafta eğlenceli konusuyla seyirciyi ekran başına topluyor.
BEGÜM KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisine önümüzdeki bölüm genç bir yetenek konuk oluyor. Daha önce Netflix'in Adsız Aşklar ve NOW TV'nin Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol alan Hatice Deniz, fenomen dizide rol alacak.
Hatice Deniz dizide Sevilay’ın (Özlem Çakar Yalçınkaya) kızı Begüm rolüne hayat verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Özgür Özel'den flaş 'Hatay' çağrısı