Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim: Sevilay'ın kızını oynayacak

Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:26

Güncelleme: 06.04.2024 - 09:26

Bahar ve Sandık Kokusu ile birlikte yeni sezonda Show TV ekranlarında devam edecek Kızılcık Şerbeti genç bir oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi her hafta eğlenceli konusuyla seyirciyi ekran başına topluyor.

BEGÜM KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisine önümüzdeki bölüm genç bir yetenek konuk oluyor. Daha önce Netflix'in Adsız Aşklar ve NOW TV'nin Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol alan Hatice Deniz, fenomen dizide rol alacak.

Hatice Deniz dizide Sevilay’ın (Özlem Çakar Yalçınkaya) kızı Begüm rolüne hayat verecek.