SES Derneği'nden 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ödül

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:19

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:19

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından halkın oylamalarıyla belirlenen “SES Yılın Kadınları”nın 2023 ödülleri, 18 Ocak Perşembe akşamı Pera Müzesi'nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Başarılarıyla kadınlara ilham veren veya sistematik baskılara direnerek dayanışmaya katkı sunan Türkiye ve dünyadan 13 kadın ve grup, toplam 1887 kişinin oylarıyla belirlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen törene Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM) Şırnak Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Gül Altınay, eski milli voleybolcu Selcan Çağlar, İstanbul Kadın Kuruluşları Bilgi Koordinatörü Nazan Moroğlu, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, yazar, gazeteci ve sosyolog Oya Baydar, Big Chefs markasının kurucusu Gamze Cizreli, yazar ve yönetmen Melek Ulagay, akademisyen ve sosyolog Dr. Feyza Akınerdem, NewsLab Turkey Proje Koordinatörü ve geçen yılın Yılın Kadınları ödülünü kazanan Hazal Sipahi, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) kurucularından kadın hakları aktivisti avukat Hülya Gülbahar, siyaset bilimci Prof. Dr. Fatma Gül Berktay'ın da aralarında olduğu pek çok isim katıldı.

2023'ün SES getiren kadınları ve grupları Afet İçin Dayanışma, Canan Dağdeviren, Akbelen'de ekolojik kıyıma direnen kadınlar adına Deniz Gümüşel ve Nejla Işık, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Afganistan'da Taliban'a karşı direnen kadınlar, direnmekten vazgeçmeyen işçi kadınlar adına Ayşe Büşra Yılmaz, EMEP Gaziantep milletvekili Sevda Karaca, Ebru Baybara Demir, Filistinli ve İsrailli kadınların barış örgütleri: Women Wage Peace ve Women of the Sun, televizyon ekranlarında “hesaplaşmayı” başlatan Kızılcık Şerbeti adına Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Sıla Türkoğlu, Salçalı Gündem adına Florence Konstantina Delight ve Çiçek Tahaoğlu, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar olarak belirlendi. Bu yıl ikincisi verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise KAMER Vakfı'nın oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE ÖDÜL

Sunuculuğunu Berna Laçin'in yaptığı gecede, televizyon ekranlarında “hesaplaşmayı” başlatan Kızılcık Şerbeti adına ödül alan Evrim Alasya, yaptığı konuşmasında “Bu coğrafyada kadınların çok ağır hikâyeleri var. Biz Kızılcık Şerbeti ile bu ağır hikâyelerin yüzde 1'lik kısmına giriş yapmaya çalışıyoruz ama tabi ki gerçek haliyle anlatmak çok mümkün olmuyor. Umarım bu coğrafyada kadınlar olarak hikâyelerimizi bir gün anlatabiliriz.” diye belirtti.

“Elektronik sütyen” icadıyla meme kanseri teşhisinde büyük bir çığır açan ve 2023 yılında BBC'nin ilham veren 100 kadın listesine giren Canan Dağdeviren adına ödülü almak üzere sahneye çıkan annesi Mine Dağdeviren “Canan sadece benim kızım değil; hem Türkiye'nin hem de tüm dünyanın kızı olduğu için çok mutluyum. Çünkü yaptığı çalışmalar, icatlar tüm insanlara hizmet olarak geri dönüyor. Çocukken de her şeyi merak eden, araştıran, cevabını bulana kadar öğrenmek isteyen bir çocuktu” cümleleri ile duygularını ifade etti.

"İLHAMIM ATATÜRK'TÜ"

Gastronomi dünyasının Nobel'i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize'ın 2023 kazananı ve alanında daha pek çok ödülün de sahibi Şef Ebru Baybara Demir, ödülünü Big Chefs markasının kurucusu Gamze Cizreli'nin elinden alırken, "Yaptığım her işte ilhamım Atatürk'tü. Ben İskenderun'daki mutfakta yüce Türk milletinin kim olduğunu öğrendim. Biz çok güzel bir ülkeyiz, çok güzel bir milletiz. Hepimiz büyük bir aileyiz ve ben aile içinde yapmam gereken görevi yaptım" diye belirtti.

Artık gelenekselleşen ödül töreni ile ilgili SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç ise şunları söyledi:

"SES Yılın Kadınları Ödül Töreni yılın en umut veren gecesi olmaya aday. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Umarım 13, 23'leri de yapacağız. Bu ödül akşamında kadın hareketi, LGBTİ hareketi, çevre hareketi, emek hareketi, örgütlü toplum temsilcileri, aktivistler, gazeteciler ve yazarlar bir araya geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023'ün aday listesini, derneğimizin yayın organı Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nda yıl içinde hikâyelerini paylaştığımız kadınlar arasından seçtik. Dünya Bankası tarafından “Eşitsizlik Yılı” olarak ilan edilen 2023 yılında öncü çalışmaları, başarıları, örgütlü itirazları, Türkiye'de ve Dünya'da kadın dayanışmasına verdikleri destek için SES Yılın Kadınları'na minnet borçluyuz. Dayanışma ile eşitlik mücadelesi verdikleri için tekrar çok teşekkür ediyorum."